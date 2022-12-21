Вопрос о новом депутате Госдумы от Крыма решается не в Крыму

В Крыму, похоже, определились с новым депутатом Госдумы, и это будет не единоросс.

Как уже сообщал «Новый День», накануне спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что региональное отделение партии «Единая Россия» пока не нашло достойного претендента на мандат от Симферполького округа после того, как в середине сентября выигравший выборы Алексей Черняк сложил депутатские полномочия.

Наблюдатели расценили ситуацию как беспрецедентную, но объяснимую.

«Руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Виктора Бута в довыборах депутата в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу в 2023 году», – пишет telegram-канал «ЧКХ».

Напомним, Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году, обвинив в торговле оружием, подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Американский суд приговорил его к 25 годам заключения.

В начале декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Вернувшись в Россию, Бут вступил в ЛДПР, вышел в публичное пространство и начал политическую карьеру.

Тогда же и появилась информация о том, что Бут претендует на «крымский мандат».

Константинов пытается эту информацию опровергать, заявляя, что у Бута нет шансов избраться в РК, однако специалисты не считают этот аргумент убедительным – сумел же избраться тот же Черняк. А то, что местные единороссы до сих пор не нашли замены однопартийцу, только подтверждает, что вопрос о новом обладателе мандата в данный момент решается не в Крыму.

Симферополь, Олег Яковенко

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