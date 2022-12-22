Крымчан, задержанных вместе с турецким судном, снова оставили в египетской тюрьме

Двое крымчан, работавших на иностранном судне, останутся в египетской тюрьме минимум до февраля.

Как уже сообщал «Новый День», 4 ноября во время разгрузки турецкого судна «Soya» в Александрии таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу. Поэтому судно арестовали, а вместе с ним и экипаж – трех болгар и пять россиян. Моряки заявляют: весь груз находился в опломбированных контейнерах, и они понятия не имели, что везут.

В середине ноября трое моряков вернулись на родину: это механик Павел Гусев из Казани, моторист Роман Воронцов из Севастополя и кок Алексей Погребняк из Керчи.

Еще двух керчан – 62-летнего капитана Сергея Еремизина и 59-летнего старпома Сергея Бутвенко оставили под стражей до суда, назначенного на середину декабря. Теперь суд продлил им арест еще на полтора месяца.

В российском профсоюзе моряков заявляют, что обвинения керчанам до сих пор не предъявили, но упорно держат в камере, отказываясь выпускать под домашний арест, несмотря на то, что у один из них страдает сахарным диабетом.

«Оплатить расходы готов судовладелец. Это может быть или гостиница, или хостел, или съемная квартира. Насколько я понимаю, такая перспектива есть», – цитирует «КП-Крым» представителя профсоюза Александра Руденко.

Сотрудники российского консульства навещают керчан раз в неделю: передают лекарства и дают возможность связаться с родственниками. Некоторое время назад удалось передать им одеяла, поскольку спать россиянам приходится на бетонном полу.

«Питанием их обеспечивают, но не все могут это есть. А денег на еду не хватает. Поэтому они просили передать им деньги, чтобы можно было покупать продукты, – говорят в профсоюзе. – Но перевести деньги ни из России, ни из Крыма невозможно. Нельзя это сделать и через консула. Вероятно, это получится у адвоката судовладельца».

Симферополь, Олег Яковенко

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