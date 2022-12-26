«Ничего страшного» – ВСУ обещают продолжить удары по «глубокому тылу» РФ

В вооружённых силах Украины прокомментировали сегодняшние ночные взрывы на военном объекте в Энгельсе Саратовской области.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил в своей обычной глумливой манере.
«Ничего страшного, просто очередной «хлопок». Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так», – сказал он.
Ранее, в Минобороны РФ сообщили о причинах ЧП в Саратовской области. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом. В результате падения обломков дрона погибли три человека.
Симферополь, Валентин Карамазов
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