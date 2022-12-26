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Понедельник, 26 декабря 2022, 10:24 мск

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В Саратовской области трое военных погибли при падении обломков украинского дрона

В Минобороны РФ сообщили о причинах ЧП в Саратовской области. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом. В результате падения обломков дрона погибли три человека.

По данным оборонного ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны ВКС России на малой высоте около 1:35 мск при подлете к военному аэродрому «Энгельс».

«В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», – указано в сообщении Минобороны. Там добавили, что авиационная техника повреждений не получила.

Ранее местные жители в соцсетях сообщили о сигнале воздушной тревоги и взрыве, который слышали ночью. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин тогда сообщил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было.

Это уже второй случай за месяц на аэродроме «Энгельс», где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. 5 декабря, беспилотный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Дрон повредил два самолета. Кроме того, два человека пострадали, их доставили в больницу.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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