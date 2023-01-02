На подлете к Воронежу сбит украинский беспилотник

В Воронежской области были обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает правительство региона.

Малогабаритный разведывательный беспилотник был сбит средствами ПВО, говорится в сообщении. «Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», – уточнили в правительстве Воронежской области.

По данным телеграм-каналов, предположительно, целью беспилотника был военный аэродром «Балтимор», используемый Воздушно-космическими силами РФ.

Ранее нескольким атакам беспилотников подвергся аэродромом в Энгельсе в Саратовской области. 26 декабря в результате падения обломков украинского дрона погибли трое российских военнослужащих. 5 декабря от взрыва перехваченного БПЛА была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Воронеж, Зоя Осколкова

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