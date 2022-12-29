Официально. Под Энгельсом сбит беспилотник

В Энгельсском районе Саратовской области система ПВО сбила беспилотник, уточнил губернатор региона Роман Бусаргин. Ранее он заявлял, что под Энгельсом был сбит «неопознанный объект».

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Бусаргин опроверг распространяемую в соцсетях информацию об эвакуации детских садов. «Дошкольные учреждения работают в штатном режиме», – отметил он.

Напомним, в ночь на 26 декабря трое российских военнослужащих погибли в результате падения обломков украинского беспилотника, сбитого над военным аэродромом в Энгельсе. Похожий инцидент произошел на этом аэродроме 5 декабря. В результате падения и взрыва обломков перехваченного ПВО беспилотника была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Саратов, Наталья Петрова

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