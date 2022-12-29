Система ПВО сбила «неопознанный объект» под Энгельсом – саратовский губернатор

Жители города Энгельса Саратовской области сообщают в соцсетях о взрывах в районе военного аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

В городе слышен сигнал воздушной тревоги, информирует телеграм-канал Mash. Отмечается, что рядом с Энгельсом, вероятно, сработала система ПВО.

О сработавшей ПВО в Саратовской области также сообщает телеграм-канал Baza. В интернете появились фото, как утверждается, следов ракет в небе в районе Энгельса.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил работу ПВО. По его данным, в Энгельсском районе средства ПВО уничтожили «неопознанный объект». «На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что «в очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса». «Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 26 декабря средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе. В результате падения обломков дрона, по данным Минобороны России, погибли три человека.

Аналогичный инцидент на этом же аэродроме произошел 5 декабря. Согласно сообщению российского военного ведомства, ПВО перехватила летевший на малой высоте украинский дрон. В результате падения и взрыва обломков реактивного беспилотника была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Саратов, Наталья Петрова

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