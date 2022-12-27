Красивые картинки: в Раздольненском районе Крыма выбрали нового главу

В Раздольненском районе Крыма утвердили нового главу.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава муниципалитета написал заявление об увольнении по итогам предварительной инспекции вверенной ему территории накануне выездного заседания Совета министров РК.

Исполняющим обязанности руководителя администрации назначили Дениса Олейника, который с 2014 года занимал должность начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства и природопользования района. Он и стал главным претендентом на кресло главы района. Конкуренцию ему составила заместитель главы администрации Елена Радченко.

Сегодня депутаты районного Совета отдали свои голоса за Олейника, отметив, что он сделал более яркую презентацию развития муниципалитета.

Симферополь, Олег Яковенко

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