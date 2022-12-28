«Россию невозможно исключить из ООН» – МИД Эстонии

Предложение Украины лишить Россию членства в ООН является бесперспективным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал представитель МИД Эстонии Мярт Вольмер.

По словам дипломата, подавляющее большинство стран-членов ООН не разделяют позицию Украины по этому вопросу.

«Это было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза приобрела этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы считали, что это возможно и необходимо, по сути, нет», – приводит его слова издание ERR.

По всей видимости, в Таллине боятся, что Россия в ответ на оспаривание её статуса в ООН может поставить вопрос о незаконности процедуры распада СССР.

Напомним, МИД Украины 26 декабря официально призвал исключить Россию из ООН. Киев якобы не нашел легитимных оснований для участия Москвы в Организации и Совбезе ООН.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимания на демарши Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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