Призывы Украины исключить Россию из ООН нужно учитывать при дальнейшем построении политики. Но делать по этому поводу ничего не стоит, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Это надо просто принимать к сведению и соответственно выстраивать политику нам. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что в последние годы и десятилетия Украиной управляли разные политики, включая «мерзавцев», которые развалили свою страну, подвели ее к катастрофе.

МИД Украины 26 декабря официально призвал исключить Россию из ООН. Киев якобы не нашел легитимных оснований для участия Москвы в Организации и Совбезе ООН.

Это не первая попытка отделить Россию от международного сообщества. В марте Вашингтон заявил, что намерен добиться исключения Москвы из числа участников «Группы двадцати». Попытки бойкотировать делегации из России во время саммита стран-участников провалились. В ноябре британский премьер-министр Риши Сунак признал, что Россию невозможно исключить из состава G20.

Москва, Наталья Рязанова

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