Зеленский наслал силовиков на православные церкви своего родного города

Киевский режим продолжает осуществлять масштабные облавы с обысками и допросами священников и монахов в храмах и монастырях канонической Украинской православной церкви по всей стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня СБУ нагрянула в епархию УПЦ в Кривом Роге, родном городе действующего президента Владимира Зеленского.

«Следственные действия» проводятся на территории Епархиального управления, Спасо-Преображенского собора, Свято-Николаевского храма, Свято-Владимирского мужского монастыря, Храма Иверской иконы Божей Матери и Святогеоргиевской колокольни.

Также утром силовики пришли в храмы и монастыри Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

Как отчитались в пресс-службе СБУ, «следственные мероприятия» проводятся в Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка), Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на), женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута), Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута), Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка), Соборе иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Нетешин), Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

Напомним, недавно глава СБУ Василий Малюк анонсировал масштабные репрессии против священников УПЦ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»