На Украине уже не гарантируют окончание конфликта в 2023 году

Боевые действия на Украине точно будут продолжаться осенью 2023 года, и, возможно, ещё дольше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

«Как минимум, до июля будет горячо нам всем тут. Но, поскольку сразу после «горячо» война не заканчивается, то, скорее всего, мой нынешний прогноз, который, наверное, будет еще раз изменен за это время, что не раньше осени следующего года мы сможем говорить даже не о конце войны, а осторожно предусматривать уменьшение интенсивности боевых действий или что-то такое», – прогнозирует Арестович.

Ранее он говорил об августе наступающего года, отвечая на вопрос, когда можно ждать окончания боевых действий.

Напомним, другой советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что окончание войны «в пользу Украины» может состояться весной или летом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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