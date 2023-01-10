Росавиация прокомментировала информацию об открытии южных аэропортов

Росавиация опровергла информацию о снятии ограничений с 11 южных аэропортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в интернете появилась копия письма, якобы подписанного заместителем главы Росавиации Владимиром Потешкиным, согласно которому полеты должны возобновиться с 0:15 15 января.

«Данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком, – пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. – Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие».

Напомним, запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты был введен 24 февраля и с тех пор продлевался 50 раз.

23 декабря Росавиация заявила, что ограничения буду действовать до 2 января, а РБК со ссылкой на источники, «близкие к авиавластям РФ», сообщала: информировать о продлении закрытия аэропортов больше не будут. Возможно, именно это послужило основой для появления слухов о возобновлении полетов.

Москва, Игорь Юров

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