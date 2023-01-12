Крымчанин решил заработать на популярности нового «Чебурашки»

Жители Крыма не оставляют попыток заработать большие деньги с минимальными усилиями и продают, все что подвернется под руку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на популярной торговой площадке появилось объявление о продаже Чебурашки. Житель Симферополя решил «оседлать» волну интереса к первой кинопремьере 2023 года и улучшить свое финансовое состояние с помощью старой игрушки.

Напомним, фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января, только за новогодние каникулы сумел собрать более 3 млрд рублей. Крымчанин оценил завалявшийся в его семье экземпляр одноименной советской игрушки в 1 млн рублей. И почему-то обозначил его как оригинал, хотя оригиналом может считаться только кукла, которую снимали в мультфильме 1971 года. И эта кукла существенно отличается от многочисленных последующих игрушечных копий, включая и ту, что пытаются продать за миллион рублей.

Кстати, в Крыму сейчас продается довольно много Чебурашек во всевозможных исполнениях – от изображения на значках и монетках до солонок и статуэток из каслинского литья. Но их владельцы оценивают свои «сокровища» гораздо скромнее – максимум в несколько тысяч рублей.

Напомним, крымчане пытались «сколотить состояние», продавая свои школьные медали, купюры с «красивыми номерами», кости, выдаваемые за останки динозавра, и даже череп пришельца. А несколько дней назад на продажу выставили «чистый воздух» в полиэтиленовом пакете.

Симферополь, Лиана Макоба

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