Латвия ускорила накачку Украины оружием

В ближайшее время Латвия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолёты, пулеметы с боеприпасами и БПЛА.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

«Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году», – сказала Мурниеце.

Между тем, как сообщает Reuters, страны НАТО ведут сейчас интенсивные консультации по поводу отправки танков и других современных видов вооружения на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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