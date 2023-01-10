Латвия передаст Украине очередную партию «Стингеров»

Латвия готовится передать Украине новую партию ПЗРК Stinger. Такое решение может быть принято на следующем заседании «формата Рамштайн».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

«Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают самую большую благодарность Латвии за те Stinger, которые пришли до войны, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии», – цитирует её слова Латвийское общественное вещание.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина должна получить всё оружие, которое ей нужно.

Между тем, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и Евросоюз практически лишились военных запасов, помогая Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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