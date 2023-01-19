Вслед за Сбербанком в Крыму начнет работать ВТБ – второй по величине активов банк России и первый по размеру уставного капитала.

Как уже сообщал «Новый День», до 2014 года все крупнейшие банки РФ, включая ВТБ, были представлены на полуострове, но, как правило, через своих украинских «дочек». После перехода Крыма в состав России эти представительства закрылись, а головные российские отделения не захотели открывать новые подразделения, ссылаясь на угрозу санкций.

При этом тот же ВТБ, в котором под государственным контролем находится 92% акционерного капитала, попал под санкции еще у 2014 году, а в начале марта прошлого года и вовсе ушел с европейского рынка. Тем не менее, банк только сейчас собирается вернуться в Крым.

Правда, работать на полуострове эта организация собирается не самостоятельно, а через крупнейший банк региона – РНКБ.

Напомним, в конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении акций РНКБ в уставный капитал ВТБ.

Предполагается, что процедуры вхождения РНКБ в состав группы ВТБ завершатся в текущем году.

Отметим, первым из системно значимых российских банков, начавших работать в Крыму, стал Промсвязьбанк, открывший свои отделения на полуострове прошлой весной. Вчера о возвращении в Крым официально сообщил Сбербанк.

Симферополь, Олег Яковенко

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