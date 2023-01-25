История одной PR-кампании: севастопольских дельфинов так и не нашли

В Севастополе до сих пор не нашли четырех афалин, выброшенных в море владельцем дельфинария.

Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 дельфинов. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

В городе организовали спасательную операцию. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что взял ситуацию под личный контроль, и несколько дней лично отчитывался о происходящем. Но потом затих.

Как выяснилось, дельфинов так и не нашли. В правительстве города заявляют, что все ни у одного из найденных за это время мертвых животных не обнаружено ни чипов, ни какого либо сходства с пропавшими афалинами. И уверяют: исчезнувшие наверняка прибилось к диким стаям, и их жизни ничего не угрожает.

«Есть активная и любознательная пара дельфинов, с точки зрения проявления даже каких-то человеческих качеств. Мы за ними наблюдаем, они в стае диких животных, поэтому, мы уверены, что это те самые афалины из дельфинария и никакой опасности нет», – цитирует «КП» специалиста в части взаимодействия со СМИ департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.

Разумеется, нельзя точно утверждать, что афалины, за которыми сейчас ведется наблюдение с севастопольских бухт – именно пропавшие животные из дельфинария Flipper, оговаривается издание. Но, продолжая цитировать Тихомирова, делает вывод: скорее всего, судьба двух других дельфинов сложилась так же благополучно.

Отметим, что губернатор Развожаев, несколько дней активно комментировавший поисковую операцию, не вспоминает о пропавших дельфинах уже 2,5 месяца. Последний его пост на эту тему датирован 14 ноября: тогда градоначальник сообщал, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип у найденного мертвого дельфина и идентифицировать животное.

Севастополь, Лиана Макоба

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