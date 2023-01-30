Экс-мэр Феодосии попал под статью и под стражу

Экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под стражу на два месяца. Бывшему градоначальнику инкриминируют превышение должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лебедев возглавил администрацию города в в декабре 2021 года.

Серьезные претензии к его работе были озвучены уже через полгода. Тогда глава РК Сергей Аксенов даже пригрозил: «Если все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты».

На решение системных вопросов было отведено 2 дня, но власти Феодосии не уложились и в 1,5 месяца. В результате 27 июля Лебедев ушел в отставку.

А теперь стал фигурантом уголовного дела.

«Феодосийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 28 марта 2023 года, – сообщили в суде. – Бывшему мэру Феодосии Лебедеву инкриминируют пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ».

Феодосия, Олег Яковенко

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