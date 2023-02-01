Крымские горы завалило снегом

В горном Крыму прошли обильные снегопады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высота снежного покрова на Ангарском перевале достигла 14 сантиметров, на Ай-Петри – 10.

Сейчасв Крыму снег лежит только в горах, так как в других районах полуострова его смыло дождем. В ГУ МЧС по РК рекомендуют воздержаться от зимних забав и не ездить в горы – многие участки дорог в этих районах не предназначены для параллельного движения, то есть две машины там не могут разъехаться. И если на таком участке кто-то заглохнет или застрянет в снегу, образуются большие заторы. Спасателям приходится высаживать людей из транспорта и эвакуировать на снегоходах, рассказал замначальника ГУ МЧС по Крыму Андрей Павлюченко.

Такая ситуация часто случается зимой в Ялте, когда крымчане и туристы, игнорируя предупреждения и запреты, едут «за снегом» на Ай-Петри.

Но если там еще можно как-то «разрулить» ситуацию, то на таких участках, как, например, подъезд к селу Колохозное (Узунджа) в случае ЧП на дороге, не пройдут даже снегоходы.

Симферополь, Лиана Макоба

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