В Крыму изменился порядок оформления документов на землю

В Крыму изменился порядок подачи документов на регистрацию и межеванию земли.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерства имущественных и земельных отношений РК, теперь подать заявление на получение государственных услуг может только лично заявитель и только в крымской столице.

«Для того, чтобы обратиться за той или иной услугой, гражданину необходимо написать заявление, приложить соответствующие документы и подать лично в министерство по адресу: Симферополь, улица Севастопольская, 17. Специалисты сразу проверят содержание пакета документов и правильность заполнения заявления», – сообщила министр Лариса Кулинич.

Впрочем, направить документы можно через офисы МФЦ или в электронном виде через портал госуслуг. В первом случае тоже надо явиться лично, во втором необходимо оформить специальную цифровую подпись.

В министерстве утверждают, что изменения позволят избежать бюрократических проволочек и лишней переписки органа власти с заявителями.

Симферополь, Олег Яковенко

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