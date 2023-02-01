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Среда, 1 февраля 2023, 13:58 мск

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В Крыму открыли новые пассажирские маршруты на новые территории

В Крыму открыли три новых пассажирских маршрута на новые территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 февраля из Симферополя начал ходить автобус в Скадовск. Из Джанкоя и Ялты теперь можно без пересадок доехать до Геническа. Перевозки осуществляют крымские перевозчики, в том числе ГУП РК «Крымтроллейбус».

В минтрансе РК заявили: «Если будет необходимость в изменении расписания движения автобусов, добавления рейсов, обязательно будут приняты соответствующие решения».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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