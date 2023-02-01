Ученые предупредили о риске природных ЧП на юге России

Обильные снегопады на юге России могут вылиться в серьезные ЧП.

Как передает корреспонденнт РИА «Новый День», сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России просчитали природные риски на первые дни февраля. И предупредили о необходимости соблюдать осторожность в горных районах.

«В период с 5 по 6 февраля существует риск формирования снегодождевых паводков в Краснодарском крае и Республике Крым», – сообщили в МЧС. Кроме того, в горных районах ряда регионов Южного федерального есть опасность схода лавин и снежных масс.

Напомним, в ближайшие 3 дня в Крыму ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»