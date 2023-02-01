В Севастополе расследуют дело о хищениях при подключении к газораспределительным сетям

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при подключении к газораспределительным сетям.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сотрудники «Севастопольгаз», воспользовавшись тем, что владельцы участков садоводческих товариществ не знали о тарифах на подключение, вынуждали их заключать договоры по завышенным расценкам.

При этом региональный оператор – ГУПС «Севастопольгаз» в качестве третьей стороны сделки не привлекался, хотя это требование предусмотрено порядком заключения договоров.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег потребителей путем обмана должностными лицами ПАО «Севастопольгаз» с использованием служебного положения.

«В настоящее время органами следствия устанавливаются потерпевшие граждане, сумма причиненного им ущерба, а также круг должностных лиц ПАО «Севастопольгаз», причастных к указанной противозаконной схеме», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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