На Украине отправляют в отставку все руководство таможни

На Украине анонсировали отставку всего руководства государственной таможенной службы.

Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение обещают озвучить сегодня. Других подробностей Арахамия не сообщил.

Но, по данным бизнесмена Сеяра Куршутова, в отставку отправят главу таможни Демченко и его заместителей Черкасского и Щуцкого.

Уже известно, что исполнять обязанности руководителя таможенной службы назначат еще одного заместителя главы ведомства Сергея Звягинцева.

Киев, Платон Ефимчук

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