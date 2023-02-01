На Украине отправляют в отставку все руководство таможни

На Украине анонсировали отставку всего руководства государственной таможенной службы.
Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение обещают озвучить сегодня. Других подробностей Арахамия не сообщил.
Но, по данным бизнесмена Сеяра Куршутова, в отставку отправят главу таможни Демченко и его заместителей Черкасского и Щуцкого.
Уже известно, что исполнять обязанности руководителя таможенной службы назначат еще одного заместителя главы ведомства Сергея Звягинцева.
Киев, Платон Ефимчук
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