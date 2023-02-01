Подавляющее большинство немцев испугалось, что «война докатится до Германии»

72% жителей ФРГ очень опасаются, что «война на Украине может распространиться за её территорию» и затронуть границы Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает DW со ссылкой на итоги опроса социологического института Forsa.

Утверждается, что треть респондентов боится прямого нападения РФ на Германию.

Также 62% опрошенных опасаются ухудшения экономических условий в Германии в связи с войной, 40% – ухудшения финансового положения собственной семьи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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