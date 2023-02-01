российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 февраля 2023, 17:11 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму волк пришел в село

В Крыму активизировались волки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомветеринарии РК, за 2 последних месяца в западных и северных районах полуострова застрелили 8 хищников. Подобные ЧП зафиксированы в Бахчисарайском, Ленинском, Симферопольском и Черноморском районах.

Последний случай произошел 31 января в Раздольненском районе: волк объявился на окраине села Чехово.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,