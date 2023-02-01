В Крыму волк пришел в село

В Крыму активизировались волки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомветеринарии РК, за 2 последних месяца в западных и северных районах полуострова застрелили 8 хищников. Подобные ЧП зафиксированы в Бахчисарайском, Ленинском, Симферопольском и Черноморском районах.

Последний случай произошел 31 января в Раздольненском районе: волк объявился на окраине села Чехово.

Симферополь, Лиана Макоба

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