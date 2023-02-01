Украинская разведка анонсировала на февраль «очень активную фазу войны»

Украина «находится в преддверии очень активной фазы войны».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжёлая, так как «ВС РФ продолжают наступательные действия».
Также он добавил, что якобы «мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров, – это то, что в конце концов переломит эти наступательные действия».
Юсов считает, что февраль и март будут самыми активными месяцами с точки зрения боевых действий.
Симферополь, Валентин Карамазов
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