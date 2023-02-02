В Севастополе сгорел строительный модуль с людьми

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о возгорании в двухэтажном строительном модуле на Нефтяной улице поступило сегодня в 2 ночи.

Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, площадь открытого горения составляла около 200 квадратных метров.

На борьбу с огнем ушло 7 часов. Сейчас ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены 5 погибших (ранее со ссылкой на экстренные службы говорилось о 7 жертвах).

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ)», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения.

Севастополь, Лиана Макоба

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