Крымские города зарастают мусором

В Крыму не справляются с мусором. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее острая ситуация отмечается в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое, Ялте. В числе основных проблем – уборка территорий и ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезка зеленых насаждений.

«Хочу напомнить главам администраций, что нужно продолжать обходы муниципалитетов и принимать оперативные решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя.

Кроме того, недопустимо, чтобы работники самостоятельно приобретали необходимый инвентарь. Если станет известно о подобных случаях, информация будет передана в правоохранительные органы», – заявил Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что ресурсоснабжающие организации склонны усложнять механизм предоставления услуг. И подчеркнул, что процедура вывоза жидких коммунальных отходов не должна быть сложнее, чем у частных предприятий.

На исправление ситуации муниципалитетам дано 10 дней – до итогового решения об объявлении взысканий.

Симферополь, Лиана Макоба

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