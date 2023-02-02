В Крыму ожидаются сильные осадки и ветер

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки и ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением холодного фронта в пятницу, 3 февраля, в Крыму ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

В МЧС отмечают, что в связи с погодными условиями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, повышаются риски аварий на дорогах, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Крымчан и туристов просят не выходить в море и вообще держаться подальше от побережья и внутренних водоемов. От прогулок в лес и горы тоже лучше отказаться.

Симферополь, Лиана Макоба

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