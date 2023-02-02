Залужный доложил начальнику американского генштаба о положении на фронтах

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава администрации украинского президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в администрации Зеленского.

«Проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте, в частности Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе», – написал Ермак.

Отметим, что, судя по всему, Марк Милли не доверяет докладам украинской стороны, так как его публичная оценка ситуации на Украине никогда не совпадает с оценкой командования ВСУ. Недавно он открыто усомнился в «наполеоновских планах» Залужного, пообещавшего скорый «прорыв фронта».

Симферополь, Валентин Карамазов

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