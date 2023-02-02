«Русские живут символикой» – Резников назвал «точную дату» наступления ВС РФ

Россия начнёт новое наступление 24 февраля, в качестве направлений могут быть выбраны восток и юг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением в эфире французского BFMTV выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, РФ якобы уже мобилизовала дополнительно «около 500 тысяч человек», и «они уже у границ Украины». Резников ожидаемо призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО.

«Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что русские живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага», – рассуждал глава Минобороны Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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