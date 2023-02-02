Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании 10-летней давности

В Крыму завершили расследование преступления, совершенного в 2013 году.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКР по РК и Севастополю, 36-летнего жителя Симферополя обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и грабеже.
Следователем следственного отела по Железнодорожному району установлено, что поздним вечером 4 сентября 2013 года нетрезвый мужчина в районе медколледжа напал на 18-летнюю студентку и, угрожая убийством, изнасиловал ее.
Потом забрал у девушки мобильный телефон, планшет, плеер с наушниками и сбежал.
«Личность подозреваемого была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет», – сообщили в ведомстве.
Симферополь, Олег Яковенко
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