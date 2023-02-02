Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании 10-летней давности

В Крыму завершили расследование преступления, совершенного в 2013 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКР по РК и Севастополю, 36-летнего жителя Симферополя обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и грабеже.

Следователем следственного отела по Железнодорожному району установлено, что поздним вечером 4 сентября 2013 года нетрезвый мужчина в районе медколледжа напал на 18-летнюю студентку и, угрожая убийством, изнасиловал ее.

Потом забрал у девушки мобильный телефон, планшет, плеер с наушниками и сбежал.

«Личность подозреваемого была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»