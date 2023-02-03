Креативом по творчеству: в Крыму приказано упорядочить тех, кто выбивается из ряда

Правительство Крыма утвердило стратегию развития креативного кластера на территории республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» предписано обеспечить создание местного креативного кластера.

Контролировать процесс будет зампред совета министров – министр

финансов Ирина Кивико.

Следует отметить, что документ, написанный весьма живым, образным языком, отличается от традиционных бюрократических текстов. Похоже, к его составлению привлекли свежих креативных людей.

В преамбуле дано определение: креативные индустриями (они же индустрии когнитивные) – это экономический сектор, основанный на индивидуальном творчестве, навыках и талантах, «которые обладают потенциалом для обогащения и создания рабочих мест за счет создания и использования интеллектуальной собственности».

С ними связываются самые радужные перспективы, о них толкуют как о новой модели роста, о «творческом рычаге» производства и даже как о начале цивилизационного сдвига». Панацею избавления от ресурсной зависимости» авторы стратегии видят, в частности, в «развитии и редевелопменте территорий», культурном развитии, повышении туристической привлекательности, узнаваемости локальных брендов.

Авторы документа подчеркивают, что крымчане – «потомки и продолжатели дела многих великих творческих людей, которые связаны с Крымом». В списке предков упомянуты киммерийцы, скифы, тавры, генуэзцы. Кроме того, составители напоминают: «Более 3-х веков на территории полуострова существовало Крымское ханство».

Среди видов деятельности, рекомендуемых к креативному развитию, –производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины, производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс. Жаль, чиновники, работавшие в предыдущий исторический период, поторопились закрыть в Симферополе малокреативные пуговичную и пластмассовую фабрики.

Авторы стратегии уверены, что в Крыму много деловой древесины, поэтому рекомендуют заняться деревообработкой: производством мебели, изделий из дерева и пробки, производством деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева, изделий из соломки и материалов для плетения.

Кроме того, по их мнению, нужно заниматься производством бумаги и бумажных изделий, почему-то производством фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии. О том, какие экологические риски подобное «креативное производство» несет для крымской природы, не упоминается.

Зато указывается на необходимость покреативить в сфере связей с общественностью и благоустройстве ландшафта.

Для воплощения столь глобальной программы в жизнь предлагается создать Экспертный совет креативного кластера, в который войдут те, кто лучше всего разбирается в творчестве: представители министерств и органов местного самоуправления Республики Крым. Обещают также включить представителей неких профессиональных сообществ и общественных организаций.

Совет станет совещательным и рекомендательным органом, он создается, в частности, для «содействия экспорту услуги локальных брендов субъектов креативных индустрий».

А еще нужно создать Центр кластерного развития – для привлечение и контроля расходования финансовых средств, необходимых для реализации поставленных задач, администрирования информационных ресурсов кластера.

Правда, если дела у кластера пойдут хорошо, то могут возникнуть некоторые риски. Например, конкуренты-неудачники могут пролоббировать «сохранение или усиление санкционного режима», есть опасность «миграции кадров и субъектов креативной индустрии Крыма в другие регионы РФ и за рубеж». Что с этим делать, пока не решено.

Симферополь, Ольга Картошина

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