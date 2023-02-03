Почти полторы тысячи крымчан в минувшем году имя

Почти полторы тысячи крымчан в минувшем году имя или фамилию.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте ЗАГС РК, свидетельство о перемене имени в 2022 году получили 1 тысяча 365 жителей республики. Это на 18% больше, чем годом ранее.

Больше всего таких документов оформили в Симферополе и Симферопольском районе – 304 и 167 соответственно, в Керчи – 122 и в Ялте – 118. Меньше всего в Раздольненском районе – 9.

Самым «переменчивым» месяцем года стали август, когда имя, отчество или фамилию сменили 141 крымчанин, ноябрь – 131 и декабрь – 130.

Причины для столь радикальных перемен в ведомстве не уточнят, но чаще всего такие изменения связаны с заключением (или расторжением) брака и усыновлением.

Симферополь, Лиана Макоба

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