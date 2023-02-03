В Ялте заставили летать собаку, инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая горожанка выгуливала домашнего питомца на длинном поводке. Но шла посередине дороги. Молодой человек на электросамокате решил объехать ее по всем правилам дорожного движения – слева. Но не заметил поводок и, «поймав» его на стойку руля, потащил за собой.

Собаку сначала подняло в воздух, а потом бросило на стоящую слева машину. Удар был достаточной сильный: пса отбросило от автомобиля и сорвало с поводка.

Шокированное животное унеслось в неизвестном направлении. Вернулось ли оно домой, пока не сообщается.

К слову, там, где произошел инцидент, нет ничего, кроме проезжай части – ни тротуара, ни обочины. Для Ялты такие участки не редкость. И людям часто приходится ходить прямо по дороге.

Однако в такой ситуации хозяйка не должна была выгуливать пса на длинном поводке, собаку нужно было вести с собой.

Длинный поводок вообще довольно опасен при использовании в городах типа Ялты – с узкими улицами. Они практически не заметны на фоне асфальта и серых стен, поэтому на них постоянно налетают прохожие, велосипедисты, дети и взрослые на самокатах.

Ялта, Лиана Макоба

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