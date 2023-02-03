В Крыму возникли серьезные проблемы на дорогах

Крым засыпало снегом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра на полуострове отмечаются проблемы на дорогах из-за прошедших снегопадов. Симферополь с утра встал в 9-балльных пробках.
Затруднено движение транспорта через Ангарский перевал, а также в восточном направлении, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Ялте для всех транспортных средств закрыли дорогу к водопаду Учан-Су и на Ай-Петри. Дорога на плато со стороны Бахчисарая тоже перекрыта.
Напомним, в течение дня снегопады продолжатся.
Ялта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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