В Крыму возникли серьезные проблемы на дорогах

Крым засыпало снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра на полуострове отмечаются проблемы на дорогах из-за прошедших снегопадов. Симферополь с утра встал в 9-балльных пробках.

Затруднено движение транспорта через Ангарский перевал, а также в восточном направлении, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

В Ялте для всех транспортных средств закрыли дорогу к водопаду Учан-Су и на Ай-Петри. Дорога на плато со стороны Бахчисарая тоже перекрыта.

Напомним, в течение дня снегопады продолжатся.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»