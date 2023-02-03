В Крыму выявили за год несколько тысяч новых случаев рака

Более 6 тысяч

онкологических заболеваний выявили а Крыму в 2022 году. Об этом в рассказала главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РК Елена Чирва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в структуре заболеваемости лидирующее место занимает рак кожи. Это связанно с территориальными особенностями полуострова, характеризующегося высокой инсоляцией.

У женщин наиболее распространен рак молочной железы, у мужчин – рак легких и желудка.

От метим, что в минувшем году доля выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях составила порядка 61%.

Елена Чирва акцентировала внимание на необходимости периодической диспансеризации и профилактических медицинских смотров, так как основные методы скрининга рака предусмотрены именно этими профилактическими мероприятиями.

«Диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявить рак молочной железы при помощи маммографии. Крымские медорганизации обеспечены маммографами, поэтому у нас достаточно хороший показатель выявляемости на I и II стадии этого вида онкообразований. Рак шейки матки можно обнаружить при осмотре гинеколога и цитологических исследованиях слизистой. Для мужчин важно проходить скрининг предстательной железы. Также в диспансеризацию входит флюрография, позволяющая выявить новообразования в легких», – напомнила специалист, подчеркнув: успех лечения рака зависит, прежде всего, от выявления его на бессимптомной стадии.

Симферополь, Лиана Макоба

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