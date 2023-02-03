Евросоюз обязал Украину ликвидировать детдома и интернаты

Отказ от детдомов – одно из обязательных условий для Украины при вступлении в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила супруга президента Украины Елена Зеленская.

При этом она не уточнила, готово ли украинское общество (морально и финансово) разобрать по домам сирот и детей из трудных семей.

«Одним из условий для вступления в ЕС для нас есть отказ от детдомов. Их должно заменить семейное воспитание. Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему крупных интернатных заведений для детей и взрослых. Это пережиток российской системы. Практически все государства – наши соседи прошли этот путь при обретении членства в Европейском Союзе. Поэтому сегодня у нас есть примеры лучших практик, понимаем, какие шаги были успешными», – сказала Зеленская.

Симферополь, Валентин Карамазов

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