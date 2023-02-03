Украина получит партию американских высокоточных бомб

США отправят Украине бомбы наземного базирования с GPS-наведением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.

Финансирование высокоточных ракет будет поступать из 1,75 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу.

Утверждается, что первоначально на это оружие будет выделено сразу 200 миллионов долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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