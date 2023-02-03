Зеленский отказался останавливать «Бахмутскую мясорубку»

ВСУ получили приказ не сдавать Артёмовск (Бахмут).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президет Украины владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Украина-ЕС» в Киеве.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», – сказал он.

Отметим, что ВСУ несут катастрофические потери в живой силе, обороняя Бахмут. Недавно помощник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что Артемовск (Бахмут) находится в оперативном окружении. По его словам, российские подразделения смыкают кольцо вокруг города.

Симферополь, Валентин Карамазов

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