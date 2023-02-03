Швеция активно подключилась к оснащению Украины ракетами

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, согласно которому Стокгольм поставит Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T. По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры также позволят Украине получить больше боеприпасов, которые можно использовать для немецких систем IRIS-T, отправленных ранее в Киев», – говорится в статье.

Симферополь, Валентин Карамазов

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