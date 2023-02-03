В Крыму продлили режим высокого уровня опасности – бессрочно

В Крыму продлен режим высокого уровня террористической опасности. На этот раз бессрочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекает в 20:00 5 февраля.

Сегодня глава РК Сергей Аксенов сообщил:

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене».

Речь идет о городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также об объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Также в связи с изменениями, внесенными в указ президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851 и в Порядок, утвержденный этим указом, силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Республики Крым, организовать проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ, напомнил Аксенов. И добавил:

«Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме».

Симферополь, Лиана Макоба

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