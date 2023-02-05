Оскорбивший бурятов и чеченцев Франциск запросился к Путину

Папа Римский Франциск заявил, что «открыт для встречи» с президентами Украины и России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал во время своей пресс-конференции.

По словам Франциска, он до сих пор не появился в Киеве «только потому», что не может добиться приглашения, в том числе, в Москву от российского руководства.

«Я открыт для встречи с обоими президентами – и Украины, и России. Я всегда открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что в настоящий момент невозможно поехать в Москву», – заявил папа Римский.

Как известно, Франциск так и не извинился за то, что назвал «жестокими» бурятов и чеченцев. За него это сделал представитель святого престола.

Симферополь, Валентин Карамазов

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