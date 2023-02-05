Зеленский обещает «задушить» ядерную отрасль РФ – и спортивную тоже

Киев активно работает над тем, чтобы ядерная отрасль России в целом и «Росатом», в частности, оказались под «удушающими глобальными мировыми санкциями».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время своего сегодняшнего вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, он в очередной раз сказал, что «представителям РФ не место на Олимпиаде и международных турнирах».

Зеленский добавил, что на следующей неделе запланированы публичные и не публичные переговоры с западными союзниками, которые позволят Украине получить ещё больше оружия, и пожаловался на то, что «в Донбассе идут тяжёлые бои».

Симферополь, Валентин Карамазов

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