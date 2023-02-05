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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 00:36 мск

Новости Крым

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В Киеве не ждут ядерного удара по Украине

Фото: Минобороны Украины

Россия не применит ядерное оружие на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом уверен министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом он утверждает, что РФ якобы боится международного трибунала.

«Применить в середине Украины? Продемонстрировать их решительность? А что это даст? Наибольшее доказательство того, что международный трибунал им всем гарантирован, потому что Украина не ядерная страна и не несет угрозу», – заявил министр.

Также Резников добавил, что Украина якобы часто обсуждает с партнерами эту угрозу, однако он остаётся «оптимистом» и уверен, что этого не произойдет.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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