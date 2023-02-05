В Киеве не ждут ядерного удара по Украине

Россия не применит ядерное оружие на территории Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом уверен министр обороны Украины Алексей Резников.
При этом он утверждает, что РФ якобы боится международного трибунала.
«Применить в середине Украины? Продемонстрировать их решительность? А что это даст? Наибольшее доказательство того, что международный трибунал им всем гарантирован, потому что Украина не ядерная страна и не несет угрозу», – заявил министр.
Также Резников добавил, что Украина якобы часто обсуждает с партнерами эту угрозу, однако он остаётся «оптимистом» и уверен, что этого не произойдет.
Симферополь, Валентин Карамазов
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