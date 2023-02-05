Иран построит в РФ огромный завод по производству дронов – Wall Street Journal

Москва и Тегеран якобы «продвигают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны на Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Wall Street Journal.

«В рамках зарождающегося военного союза в начале января в Россию вылетела иранская делегация высокого уровня, чтобы посетить запланированное место для завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. По словам официальных лиц, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины», – говорится в статье.

Утверждается, что сам завод по производству БПЛА будет построен в российском городе Елабуга в 1100 км от границы с Украиной в рамках сделки между РФ и Ираном на 1 миллиард долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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