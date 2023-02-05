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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 01:02 мск

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Обучение украинцев езде на «леопардах» стартует в понедельник

Обучение украинских военных обращению с танками Leopard-2 начнётся 6 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в киеве ждут «высоких гостей» для обсуждения деталей.

«С завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard. Мы продолжаем разговоры с нашими партнерами – и скоро будет визит высоких гостей, поговорим и о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д», – сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.

Также он добавил, что уже известно о точном количестве передаваемых Украине танков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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