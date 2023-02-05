Министр обороны Украины не стал опровергать слухи о своей отставке

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию в СМИ о своей отставке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он не стал отрицать слухи и даже туманно намекнул на перспективы своей дальнейшей деятельности.

«Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек – верховный главнокомандующий – президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает» – сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.

Он добавил, что будет делать то, что предложит Владимир Зеленский.

«Я в команде, буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, а и наказать потом военно-политическое руководство РФ», – уверял он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»